'Погибли люди, сожжено 50 000 книг': Зеленский указал на циничность удара РФ по Харькову и объяснил, как остановить Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по Харькову 23 мая свидетельствует о том, что РФ сражается с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. В результате жестокого обстрела погибли и ранены люди, разрушена типография и сожжены 50 тысяч книг.

Соответствующее заявление Зеленский обнародовал 24 мая в официальном Telegram-канале, а также обнародовал видео последствий атаки на Харьков. "Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", – говорится в сообщении.

По словам президента, РФ убивает взрослых и детей, разрушает города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.

Российский террор должен проиграть, подчеркнул Зеленский. Для этого нужно одно – решительность мировых лидеров, добавил он.

"Достаточная решительность. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения. Мы благодарны каждому, кто из Украины!" – заявил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 23 мая РФ нанесла около 15 ударов по Харькову. Погибли семь человек, 21 получили ранения. Прямое попадание было в типографию, также под удар попали объекты "Укрзалізниці" и коммунальное предприятие. Прилеты были и по Золочеву и Люботину в области, там также есть пострадавшие.

– Днем в четверг оккупанты также обстреляли КАБами Дергачи Харьковского района. Среди пострадавших – 16-летний парень.

– Под ударами российских дронов было село Рясное Золочевской громады, там пострадал ребенок.

– Вечером войска РФ снова ударили по Харькову, в городе прогремело несколько взрывов. Есть повреждения и пострадавшая.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил: Москва пользуется тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать вражеские пусковые установки вблизи своих границ. Это слабость мира, считает он.

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