Зеленский: удар по Харькову возможен, потому что Украину ограничили в защите

Ракетный удар по Харькову стал возможен, потому что Украину ограничили в защите. В частности, есть дефицит систем ПВО, которые на самом деле есть у мира.

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в ходе традиционного обращения в конце дня. Он также отметил, что защита жизни должна обладать всеми необходимыми инструментами, чтобы действительно побеждать террористов.

"Сегодня много реакций на этот очередной акт российского террора. Но всякий раз, когда случаются такие удары, всегда стоит говорить открыто, почему это до сих пор возможно", – подчеркнул президент.

В частности, он заявил, что в Украине до сих пор существует дефицит дальнобойного оружия.

"Абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности, ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине – по жизни наших людей", – отметил Зеленский.

Президент напомнил, что сегодня весь день шла ликвидация последствий ударов российских террористов по Харьковщине. Под ударом находились Харьков, Люботин, Дергачи. Враг бил ракетами, затем управляемыми авиабомбами.

"Одна из мишеней России сегодня – это издательский комплекс, один из крупнейших в Украине. Ракетный удар. Люди погибли, ранены, сгорел склад с книгами, оборудование. Там печаталось много украинских издательств. И это для российских террористов – цель. Все сферы жизни они хотят сжечь, разрушить", – отметил президент.

Он также выразил уверенность в том, что абсолютное большинство мира все равно воспринимает угрозу террора. Ибо люди всегда стремятся к надежной защите от террористов и справедливому наказанию террористов за их атаки против жизни.

По мнению президента, каждый народ воспринимал бы неправильные, несправедливые ограничения в противодействии террору. Ибо защита жизни должна иметь все необходимые инструменты, чтобы побеждать террористов.

"И каждый лидер, который, как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, действительно полностью поддерживающее наше противодействие террору, – я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости – решимости лидеров мира, – чтобы российский террор наконец проиграл", – резюмировал свое обращение президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли семь человек, 20 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

– После этого россияне атаковали село Рясное Золочевской общины на Харьковщине. В результате атаки дроном пострадал ребенок.

– На обстрелы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фото последствий ударов.