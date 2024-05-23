Оккупанты снова атаковали дроном Харьковщину: пострадал ребенок

Российские оккупационные войска в четверг, 23 мая, еще раз атаковали Харьковскую область. На этот раз удар пришелся на село Рясное Золочевской громады.

В результате атаки дроном пострадал ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Удар произошел в 14:30 в с. Рясне Золочевской громады", – говорится в сообщении.

По его словам, от взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик. Пока мальчика госпитализировали с акубаротравмой.

Напомним, войска РФ утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли шесть человек, 11 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву, там по меньшей мере двое пострадавших. Под удар в Харькове попали транспортная инфраструктура, подразделение коммунального предприятия и частное издательское предприятие.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку врага на Харьков, призвав партнеров предоставить нашему государству больше средств защиты. Российские оккупанты выпустили по гражданским жителям не менее 15 ракет.

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