Харьков снова под огнем оккупантов: раздались взрывы

Вечером в четверг, 23 мая, российские террористы снова ударили по Харькову. В городе прогремело несколько взрывов.

Их было слышно около 23:00. Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram, а также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В городе раздалось несколько взрывов!" – написал Терехов. Синегубов призвал харьковчан находиться в укрытиях.

Около 23:07 в городе были слышны повторные взрывы.

Тревога в это время была объявлена в Харьковской и Донецкой областях. По данным мониторинговых каналов, оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, что утром войска России нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли семь человек, 21 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

В Харькове под вражеский обстрел попали объекты "Укрзалізниці", подразделение коммунального предприятия и типография "Виват".

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая войска РФ атаковали Харьков КАБами. Под ударом оказались жилые дома, магазины, транспорт, АЗС и кафе. По меньшей мере, известно о 12 пострадавших, в частности ребенке.

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