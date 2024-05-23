'Было прямое попадание, большинство погибших – женщины': новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео

Большинство жертв обстрела типографии в Харькове – молодые женщины. На предприятии печатали тетради и книги, прилет пришелся на момент, когда там была рабочая смена, ракета попала прямо в цех, где работали люди. Вследствие удара погибли семь человек.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов журналистам местного издания "Думка" на месте обстрела. В частности он отметил, что точное количество жертв еще устанавливается.

"К сожалению вы видите, что были попадания, это фабрика, которая занималась печатью. Здесь печатались тетради, книги. К сожалению была рабочая смена, когда был прилет, предварительно ракеты С-300. Попадание прямое в цех, где работали люди", – сказал Терехов.

Он также подтвердил, что почти все погибшие на типографии – это женщины.

"Это молодые люди, это женщины, потому что такая специфика этой работы... Есть и погибший мужчина", – сообщил мэр.

В другом месте прилета, в Холодногорском районе Харькова, по словам Терехова, была разбита транспортная инфраструктура, но, к счастью, там нет таких разрушений.

"Утром было нанесено около 15 ударов по городу Харькову и вокруг, в пригороде. Это преимущественно баллистические ракеты, сейчас работают ракетчики ГСЧС для того, чтобы выяснить, какой тип ракет был. Предварительно, это С-300", – информировал городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ около десяти утра 23 мая нанесли серию ударов по Харькову, вследствие обстрела погибли семь человек, 17 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

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