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"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
6,6 т.
'Было прямое попадание, большинство погибших – женщины': новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео

Большинство жертв обстрела типографии в Харьковемолодые женщины. На предприятии печатали тетради и книги, прилет пришелся на момент, когда там была рабочая смена, ракета попала прямо в цех, где работали люди. Вследствие удара погибли семь человек.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов журналистам местного издания "Думка" на месте обстрела. В частности он отметил, что точное количество жертв еще устанавливается.

"К сожалению вы видите, что были попадания, это фабрика, которая занималась печатью. Здесь печатались тетради, книги. К сожалению была рабочая смена, когда был прилет, предварительно ракеты С-300. Попадание прямое в цех, где работали люди", – сказал Терехов.

"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео

Он также подтвердил, что почти все погибшие на типографии – это женщины.

"Это молодые люди, это женщины, потому что такая специфика этой работы... Есть и погибший мужчина", – сообщил мэр.

"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео

В другом месте прилета, в Холодногорском районе Харькова, по словам Терехова, была разбита транспортная инфраструктура, но, к счастью, там нет таких разрушений.

"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео

"Утром было нанесено около 15 ударов по городу Харькову и вокруг, в пригороде. Это преимущественно баллистические ракеты, сейчас работают ракетчики ГСЧС для того, чтобы выяснить, какой тип ракет был. Предварительно, это С-300", – информировал городской голова.

"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео
"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео
"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео
"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео
"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео
"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео
"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео
"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео
"Было прямое попадание, большинство погибших – женщины": новые подробности удара РФ по типографии в Харькове. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ около десяти утра 23 мая нанесли серию ударов по Харькову, вследствие обстрела погибли семь человек, 17 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

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