Зеленский прибыл с визитом в Харьков и провел совещание: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая прибыл с визитом в Харьков. Он провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.

О поездке Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. "Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что заслушал доклады по обороне области, в том числе на Волчанском направлении, а также по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено обеспечению жильем переселенцев с территорий Харьковщины, которые подвергаются российским обстрелам, рассказал Зеленский.

"Весь город, вся Харьковщина заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения – как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", – заявил глава государства.

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