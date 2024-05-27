Войска России обстреляли Донетчину и убили трех человек, есть раненные

Российские войска в воскресенье, 26 мая, обстреляли мирные населенные пункты в Донецкой области, убив трех человек. Под вражеским огнем оказались города Часов Яр, Сиверск и Красногоровка.

Еще два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры.

Правоохранители отметили, что начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

В Сиверске, как рассказали в прокуратуре, в результате российской атаки во дворе дома погибла 86-летняя женщина.

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В Часовом Яру из-за обстрела со стороны российских оккупационных войск от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб 42-летний мужчина. Во время вражеской атаки местный житель находился на улице.

Кроме того, получила ранение спины 54-летняя местная жительница. Ей оказана медицинская помощь. По предварительным данным, населенные пункты враг обстрелял из артиллерии.

Также войска государства-агрессора нанесли удар по Красногоровке. Погиб мужчина 46 лет, а 66-летний мужчина ранен. Тип оружия, которое оккупанты использовали против мирного населения, устанавливается.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли удар из авиации по селу Богуславка Изюмского района на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще 5 получили ранения, в том числе мальчики 9-ти и 12-ти лет.

В ночь на 26 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. В Николаевской и Днепропетровской областях дроны повредили школы, медучреждение и жилые дома.

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