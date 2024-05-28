По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером вторника, 28 мая, российские оккупанты снова устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. Поэтому областями начала распространяться тревога.

Ее объявили в Николаевской и Херсонской областях. Об угрозе "Шахед" для этих регионов предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Николаевская, Херсонская области – угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину", – говорится в сообщении.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие.

Стоит отметить, что российские войска снова атаковали Харьков. Около 17 часов 28 мая они нанесли удары КАБами по Киевскому району города, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что 28 мая россияне ударили по Одессе баллистикой из оккупированного Крыма. Данные о последствиях атаки на момент первых сообщений не были известны.

А ранее в этот день стало известно, что российские оккупанты ударили по окрестностям Дружковки Донецкой области. В результате атаки пострадали пятеро мирных жителей. Среди раненых – ребенок.

Также известно, что из-за российских обстрелов было повреждено около 60 частных домов на трех улицах. В местной администрации отметили, что враг атаковал частный сектор, авиабомба прилетела на жилые дома.