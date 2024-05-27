Россия ежемесячно сбрасывает на Украину тысячи КАБов: Зеленский в Испании попросил семь дополнительных систем Patriot

Страна-террористка Россия ежедневно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, применяя для этого, в частности, и управляемые авиабомбы. Ежемесячно на голову украинцам прилетают более трех тысяч таких КАБов. Российские фашисты в прошлом месяце сбросили на нашу страну 3,2 тысячи этих снарядов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Мадриде во время совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом пресс-конференции. Он отметил настоятельную потребность Украины в Patriot и попросил предоставить хотя бы семь таких систем.

"Россия применяет более трех тысяч управляемых авиабомб в месяц. В этом месяце было применено 3,2 тысячи КАБов, а в следующем может быть использовано 3,5 тысячи. На головы людям прилетают тысячи авиабомб. Никто, с каким-либо оружием в руках, с любой подготовкой, не может это выдержать", – сказал Зеленский.

Он объяснил, что кабы россияне сбрасывают со своих самолетов и помешать этому могут системы Patriot.

Дело в том, что эти авиабомбы Россия использует из своих самолетов, а если у вас есть системы Patriot, то самолеты не смогут подлетать так близко, чтобы использовать авиабомбы и по гражданскому населению, и по военным. Я не говорю о десятках систем, которые нужны, чтобы полностью закрыть небо над Украиной, а о том, чтобы хотя бы не давать возможность России использовать тысячи авиабомб", – заявил глава Украинского государства.

По его словам, улучшить ситуацию смогут семь дополнительных систем Patriot.

"Для харьковского направления нужны хотя бы две такие системы", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно работать всем вместе и давить на партнеров, чтобы они дали возможность Украине защититься от РФ.

"Важно понимать, что air defence – это именно оборона, а не наступление", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию и провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Правительство Испании приняло решение об отправке в Украину очередного пакета военной помощи. В него войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также танки Leopard 2A4. Общая сумма пакета военной помощи составит 1 миллиард 230 миллионов долларов.

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