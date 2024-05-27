Ракеты Patriot и 19 танков Leopard 2A4: Испания предоставит Украине рекордный пакет помощи

Правительство Испании приняло решение об отправке в Украину очередного пакета военной помощи. В него войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также танки Leopard 2A4.

Общая сумма пакета военной помощи составит 1 миллиард 230 миллионов долларов. Об этом сообщает издание El Pais.

Предполагается, что о новых обязательствах по поставке оружия украинской армии будет объявлено во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.

Испанское правительство объявило о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи еще в прошлом месяце. Однако тогда испанские чиновники не уточнили, какое именно оружие будет передано ВСУ.

В то же время местные СМИ утверждают, что в новый пакет военной помощи войдут десятки ракет к ЗРК Patriot и 19 танков немецкого производства Leopard 2A4. Кроме того, Украина получит другое вооружение испанского производства, среди которого, в частности, средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставлял оружие Украине при условии, что оно не будет использоваться для атак вне Украины.

Вслед за Германией премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выступила против применения поставляемого Украине оружия по территории России. По ее словам, НАТО следует быть "очень осторожным".

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что Соединенные Штаты не поощряют применения западного оружия для ударов по РФ, однако Украина имеет право самостоятельно решать, как вести войну.