Франция пригласила другие страны направить военных инструкторов в Украину: СМИ обнародовали список

Франция предложила странам-партнерам присоединиться к коалиции для обучения военных на территории Украины. Обращение направили примерно 10 странам.

Об этом сообщает Welt. Председатель генерального штаба Франции Тьерри Бюркар на прошлой неделе направил письма примерно десяти странам с предложением присоединиться к многонациональной коалиции по тренировке военных в Украине.

Письма получили страны Балтии, Польша, Дания, Швеция, Великобритания, Нидерланды и США.

Европейские дипломаты отмечают, что президент Франции Эммануэль Макрон продвигает идею обучения военных на территории Украины в рамках существующей миссии EUMAM. Однако для этого необходимо сменить мандат миссии.

Многие страны выступают против этой идеи, опасаясь, что это может втянуть Запад в войну с Россией.

Однако в дипломатических кругах ЕС отмечают, что есть веские аргументы в пользу обучения бойцов ВСУ непосредственно в Украине. Это позволило бы военным лучше приспосабливаться к условиям и избегать необходимости уезжать за границу для обучения.

Напомним, что, по данным СМИ, Франция может в скором времени отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ.

После этой информации спикер посольства России во Франции Александр Макогонов издал, что французские инструкторы, которых могут отправить в Украину, якобы будут "законными целями" для российских оккупантов. В Париже заявили, что подобные комментарии не останутся без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, французские военные находятся в Украине еще с начала великой войны, заявил бывший командующий полком морской пехоты Франции Пер де Йонг. По его словам, французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину.

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