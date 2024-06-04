Французские военные находятся в Украине с начала войны – Valeurs Acteurs

Президент Франции Эммануэль Макрон не раз говорил о возможности отправки своих войск на украинскую землю. Однако французские военные находятся в Украине еще с начала большой войны.

Об этом заявил бывший командующий полком морской пехоты Франции Пер де Йонг в интервью изданию Valeurs Acteurs. По его словам, французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину.

Йонг считает, что Эмманюэль Макрон может официально объявить об отправке французских инструкторов в Украину в четверг, 6 июня, во время торжественных мероприятий по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Однако негласно французские военные находятся на территории Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, отметил Пер де Йонг. Инструкторы его страны сопровождают переданное вооружение.

Экскомандующий морпехов рассказал, что после пересечения украинской границы военная техника почти не останавливается перед прибытием на фронт, поскольку становится очень уязвимой для российских атак. Французские инструкторы, сопровождающие оружие, тренируют украинских артиллеристов во время их движения, "иногда на обочине дороги". Тем более что оборудование должно обслуживаться на протяжении всего пути в Украину, поэтому регулярно требует французского ноу-хау.

Кроме того, французские инструкторы сопровождают украинских военных, прошедших обучение во Франции. Это делается для того, чтобы убедиться, что украинцы правильно усвоили курс по овладению гаубицами.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 апреля издание Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что Франция может вскоре отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ. О своем решении Париж может объявить на следующей неделе во время визита президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины высадки в Нормандии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!