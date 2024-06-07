Макрон разрешил бить французским оружием по территории РФ, но с ограничениями: о чем идет речь

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил бить предоставленным Украине оружием по территории страны-агрессора. Он отметил, что предел ударов устанавливается тем, что делают россияне.

Об этом французский лидер заявил вечером, 6 июня, в совместном интервью телеканалам BFMTV и TF1. Он также подчеркнул, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

"Граница устанавливается тем, что делают россияне", - подчеркнул Макрон, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Франции напомнил, что Париж никогда не шел на эскалацию и отметил, что "это не мы напали на Украину".

"Россияне с первого дня нам угрожали. Главное, что мы не виноваты. Но мы настроены так, что можем справиться с любым риском. Мы готовы к этому", – заверил французский президент, комментируя угрозы Кремля.

Напомним, что по данным СМИ, Франция может в скором времени отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ. О своем решении Париж может объявить во время визита президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины высадки в Нормандии.

После этой информации спикер посольства России во Франции Александр Макогонов издал, что французские инструкторы, которых могут отправить в Украину, якобы будут "законными целями" для российских оккупантов. В Париже заявили, что подобные комментарии не останутся без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, французские военные находятся в Украине еще с начала великой войны, заявил бывший командующий полком морской пехоты Франции Пер де Йонг. По его словам, французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину.

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