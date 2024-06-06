Москва пригрозила ударами по французским инструкторам в Украине: Париж пообещал ответ

Спикер посольства России во Франции Александр Макогонов издал, что французские инструкторы, которых могут отправить в Украину, якобы будут "законными целями" для российских оккупантов. В Париже заявили, что подобные комментарии не останутся без последствий.

Соответствующее заявление Макогонов сделал во вторник, 4 июня, в эфире BFMTV. "Если вы отправите своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы они могли научить украинских солдат лучше нацеливаться и убивать россиян, они, естественно, станут законной целью", – сказал он.

На следующий день в Министерстве иностранных дел Франции отреагировали на слова дипломата.

"Это скандальные высказывания, которые не останутся без последствий", – заявил Кристоф Лемуан, заместитель спикера МИД.

Сейчас в Париже обсуждают, каким может быть ответ на заявление Макогонова. Так Лемуан ответил на вопрос о том, вызовут ли спикера российского посольства "на ковер" в МИД.

Напомним, что по данным СМИ, Франция может в скором времени отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ. О своем решении Париж может объявить во время визита президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины высадки в Нормандии.

Как сообщал OBOZ.UA, французские военные находятся в Украине еще с начала великой войны, заявил бывший командующий полком морской пехоты Франции Пер де Йонг. По его словам, французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину.

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