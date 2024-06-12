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ВСУ вернули утраченные позиции к северу от Харькова: в ISW оценили ситуацию. Карта

Анна Павлова
War
2 минуты
6,5 т.
ВСУ вернули утраченные позиции к северу от Харькова: в ISW оценили ситуацию. Карта

Вооруженные силы Украины восстановили утраченные позиции на Харьковщине. А именно в направлении села Липцы севернее областного центра.

Об этом сообщили в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что геолокационные кадры за 11 июня показывают, что во время позиционных боев украинские силы возобновили позиции вдоль дороги O-212553 к юго-востоку от Глубокого, что к северо-востоку от Липцев.

ВСУ вернули утраченные позиции к северу от Харькова: в ISW оценили ситуацию. Карта

Аналитики также отмечают, что минобороны оккупанта и несколько российских пропагандистов утверждали, что ВСУ контратакуют в направлении села Липцы. В частности, вблизи Глубокого. В ISW отмечают, что это согласуется с имеющимися геолокационными доказательствами.

Также, по данным аналитиков, боевые действия продолжались в Волчанске – преимущественно в районе Волчанского агрегатного завода. А кроме того, в районе сел Тихое и Волчанские Хутора.

ВСУ вернули утраченные позиции к северу от Харькова: в ISW оценили ситуацию. Карта

На Купянском направлении у врага есть ползучее продвижение. Так называемые военные блогеры страны-агрессора утверждали, что российские войска наступали в районе Ивановки (юго-восточнее Купянска) и Андреевки (к западу от Сватового на Луганщине). Впрочем, ISW не увидел визуального подтверждения ни одного из этих утверждений.

ВСУ вернули утраченные позиции к северу от Харькова: в ISW оценили ситуацию. Карта

"Геолоцированные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись восточнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска). Министерство обороны России и российские военные блоггеры заявили, что российские войска захватили необитаемые поселки Тимковка (к западу от Орлянки, восточнее Купянска) и Мясожаровка (к западу от Сватового)", – сообщили в Институте изучения войны.

Накануне, 11 июня, российские оккупанты придумали себе очередную "победу" и заявили о якобы захвате села Тимковка Харьковской области. На самом же деле этот населенный пункт в Купянском районе был ликвидирован еще 37 лет назад – в 1987 году.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Харьковщины круглосуточно ведутся бои. Ситуация стабилизирована: воины Сил обороны Украины в последние дни совершали ударно-штурмовые действия, вернули часть территории и закрепились на новых позициях. В районе Волчанска зашло подкрепление оккупантов, люди нужны и украинским подразделениям.

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