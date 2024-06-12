ВСУ вернули утраченные позиции к северу от Харькова: в ISW оценили ситуацию. Карта

Вооруженные силы Украины восстановили утраченные позиции на Харьковщине. А именно в направлении села Липцы севернее областного центра.

Об этом сообщили в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что геолокационные кадры за 11 июня показывают, что во время позиционных боев украинские силы возобновили позиции вдоль дороги O-212553 к юго-востоку от Глубокого, что к северо-востоку от Липцев.

Аналитики также отмечают, что минобороны оккупанта и несколько российских пропагандистов утверждали, что ВСУ контратакуют в направлении села Липцы. В частности, вблизи Глубокого. В ISW отмечают, что это согласуется с имеющимися геолокационными доказательствами.

Также, по данным аналитиков, боевые действия продолжались в Волчанске – преимущественно в районе Волчанского агрегатного завода. А кроме того, в районе сел Тихое и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении у врага есть ползучее продвижение. Так называемые военные блогеры страны-агрессора утверждали, что российские войска наступали в районе Ивановки (юго-восточнее Купянска) и Андреевки (к западу от Сватового на Луганщине). Впрочем, ISW не увидел визуального подтверждения ни одного из этих утверждений.

"Геолоцированные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись восточнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска). Министерство обороны России и российские военные блоггеры заявили, что российские войска захватили необитаемые поселки Тимковка (к западу от Орлянки, восточнее Купянска) и Мясожаровка (к западу от Сватового)", – сообщили в Институте изучения войны.

Накануне, 11 июня, российские оккупанты придумали себе очередную "победу" и заявили о якобы захвате села Тимковка Харьковской области. На самом же деле этот населенный пункт в Купянском районе был ликвидирован еще 37 лет назад – в 1987 году.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Харьковщины круглосуточно ведутся бои. Ситуация стабилизирована: воины Сил обороны Украины в последние дни совершали ударно-штурмовые действия, вернули часть территории и закрепились на новых позициях. В районе Волчанска зашло подкрепление оккупантов, люди нужны и украинским подразделениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!