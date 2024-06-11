Села нет уже 37 лет: Россию подловили на лжи о захвате населенного пункта на Харьковщине

Российские оккупанты придумали себе очередную "победу" и заявили о якобы захвате села Тимковка Харьковской области. На самом же деле этот населенный пункт в Купянском районе был ликвидирован еще 37 лет назад – в 1987 году.

Об этом комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Продвижение врага в этом районе также оказалось неправдой.

На уточняющий вопрос о том, прорвались ли россияне на ту территорию, которая раньше была селом Тимковка (20 км на восток от Купянска), Волошин ответил, что там оккупантов тоже нет.

Также враг заявил о "захвате" населенного пункта Артемовка Луганской области. Волошин отметил, что Артемовку в Сватовском районе переименовали в Мясожаровку еще в 2016 году в рамках декоммунизации.

"Отметим, что в настоящее время Мясожаровка контролируется украинскими Силами обороны", – подчеркнул спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Харьковщины круглосуточно ведутся бои. Ситуация стабилизирована: воины Сил обороны Украины в последние дни совершали ударно-штурмовые действия, вернули часть территории и закрепились на новых позициях. В районе Волчанска зашло подкрепление оккупантов, люди нужны и украинским подразделениям.

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