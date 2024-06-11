ВСУ контратакуют на Харьковщине, а враг перегруппировывается: воин рассказал о ходе боев

На севере Харьковщины круглосуточно ведутся бои. Ситуация стабилизирована: воины Сил обороны Украины в последние дни совершали ударно-штурмовые действия, вернули часть территории и закрепились на новых позициях. В районе Волчанска зашло подкрепление оккупантов, люди нужны и украинским подразделениям.

Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич. В разговоре с "24 Каналом" он отметил, что оккупанты сейчас перегруппировываются и накапливают силы.

"С нашей стороны происходили в последние дни ударно-штурмовые действия, вернули часть украинской территории, закрепились. В настоящее время враг уже перегруппировывается, накапливает силы для того, чтобы удержать то, что они смогли захватить за этот месяц", – сказал военный.

По его словам, противник терпит очень большие потери живой силы, поэтому пытается восстановиться и бросает новые подразделения. Однако, к сожалению, еще много резервов.

"Поэтому на нашем направлении возле Волчанска зашли новые подразделения. Мы все наблюдаем, знаем количество, качество, с каким потенциалом они находятся. Разведка работает с нашей стороны достаточно эффективно. Делаем все необходимые действия, чтобы они не смогли закрепиться и двигаться на нас" , – рассказал военный.

Олесь Маляревич добавил: оккупанты ведут разведку с помощью БПЛА. Использование дронов развивается как в ВСУ, так и у окупантов.

Задача сил обороны – не допустить, чтобы на нашу пехоту вышла техника или пехотные группы РФ. То есть наши воины уничтожают силы противника на подходах, дистанционно проходят, уничтожают опорные пункты и любой транспорт.

"То же делают они. Но всегда говорю, что главное в технологиях – это не количество, а качество использования. У нас по некоторым позициям паритета нет. У нас меньше такой техники. Но качество использования мы стараемся сделать лучше. То есть у нас постоянное обучение. , мы ищем людей", – сказал заместитель командира.

Маляревич также рассказал, что его подразделению нужны новые люди. Прежде нужно желание, дальше следует заполнить анкету. После этого с человеком связываются с видеосвязью, общаются и определяют направление, где он может служить.

Общая боевая подготовка длится от полутора до трех месяцев в зависимости от квалификации и учиться. Чем сложнее техника, тем продолжительнее обучение. При этом учебный процесс не прекращается, поскольку технологии постоянно меняются.

"Приходишь и мы точно уже определяемся, каким вектором ты будешь двигаться. Ты будешь пилотом, штурманом, инженером, РЕБ-специалистом. У нас много разных вариантов, уже на месте определимся, чтобы человек любил свою работу, знал, что делает и зачем", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 июня в Генштабе ВСУ информировали, что войска России пытаются идти в атаку в районе Волчанска. За прошлые сутки враг потерял 79 человек, из них 26 "двухсотыми". Уничтожены вражеские танк, три ББМ, девять авто и шесть единиц спецтехники. Поражены 22 укрытия живой силы противника и склад БК.

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