Оккупанты пошли в атаку в районе Волчанска, на Покровском направлении ситуация сложная – Генштаб

Российские оккупационные войска пытаются идти в атаку в районе Волчанска Харьковщины. Также сложная ситуация наблюдается на Покровском направлении.

Всего с начала текущих суток на фронте произошло уже 37 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:00 вторника, 11 июня.

Враг совершил два ракетных удара, четыре авиационных удара десятью управляемыми авиабомбами, использовал 40 дронов-камикадзе и провел около 500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении продолжается атака оккупантов в направлении Волчанска, ситуация контролируемая. За минувшие сутки враг потерял 79 человек, из них 26 безвозвратно. Уничтожены танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть единиц спецтехники. Повреждены два танка, одна ББМ и три артсистемы. Поражены 22 укрытия личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении наши воины отражают две атаки российских войск в районе Берестового, ситуация под контролем.

На Лиманском направлении наши войска отразили восемь попыток оккупантов улучшить свое тактическое положение. Враг сосредотачивает усилия у Тернов. Отражен один штурм, три боестолкновения продолжаются. Боевые действия также продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.

На Северском направлении успешно отражены пять попыток оккупантов продвинуться в районах Верхнекаменского и Выемки. Возле Выемки продолжается одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении с начала суток произошло три штурма противника. Один, в районе Часова Яра, отражен. Боевые действия продолжаются в районах Клещиевки и Андреевки.

На Покровском направлении украинские защитники сдерживают попытки российских войск прорвать нашу оборону в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Продолжаются семь боевых столкновений, ситуация под контролем. Вчера враг потерял 259 человек, уничтожен танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и дозвуковой штурмовик Су-25. Повреждены два танка и четыре боевые бронированные машины.

На Кураховском направлении враг дважды пытался штурмовать. У Парасковиевки атака успешно отбита, бой продолжается в районе Красногоровки. Вчера враг потерял 76 человек, уничтожены четыре танка, четыре ББМ и четыре автомобиля.

На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районе Чаривного, продолжается три боевых столкновения.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли четыре попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала.

За прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений. Противник совершил 62 авиационных удара по позициям наших войск и населенным пунктам, включая 95 управляемых авиабомб, и произвел более 4000 обстрелов, из которых 149 были из реактивных систем залпового огня.

В то же время Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава и техники противника, семи средствам ПВО, двум средствам ракетных войск и артиллерии, а также по радиолокационной станции врага.

За прошедшие сутки российские войска потеряли 1100 человек. Кроме того, уничтожены 23 танка, 32 бронированные машины, 46 артиллерийских систем, один самолет, 13 беспилотников оперативно-тактического уровня, пять средств ПВО, одна РСЗО, 58 автомобилей и 21 единица специальной техники.

Напомним, к вечеру 10 июня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

10 июня в Харькове около 17:35 также произошел взрыв. Войска РФ ударили по городу тремя КАБами, есть прилет на окраине, в районе жилой застройки. В результате обстрела пострадали люди. Также в понедельник, 10 июня, страна-агрессор в очередной раз атаковала Украину. В этот раз взрывы прогремели на Полтавщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье армия РФ также ударила КАБом по Харькову. Под обстрелом оказался район частной жилой застройки, возник пожар. Повреждены несколько домов, однако тогда никто не пострадал.

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