Оккупанты ударили по Харькову: есть прилет в жилую застройку, повреждены дома

Войска России к вечеру 9 июня ударили корректируемой авиабомбой (КАБ) по Харькову. Под обстрелом оказался район частной жилой застройки, возник пожар. Повреждены несколько домов, информация о пострадавших уточняется.

Об обстреле сообщили руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. О взрывах в городе местные СМИ информировали около 17:11, перед этим мониторинговые каналы сообщали о пусках КАБов авиацией РФ.

По состоянию на 17:30 информации о раненых не поступало, сообщил "Суспільному" директор Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта.

По состоянию на 18:40 Синегубов сообщил: по уточненным данным, армия РФ ударила по открытой территории между частными домами.

"Повреждены частные дома и авто. На данный момент – без пострадавших", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня армия РФ ударила ракетами по комплексу отдыха в Слобожанской громаде Харьковщины. Вследствие обстрела погиб мужчина, два человека получили ранения.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном интервью OBOZ.UA отметил, что благодаря разрешению бить западным оружием по РФ рядом с Харьковшиной Москва перебросила авиатехнику с двух аэродромов Белгородщины подальше от линии фронта. В то же времявраг по-прежнему может наносить удары по Харькову.

Ранее в сеть попали фото с окраин Харькова, где хранятся около тысячи обломков ракет, выпущенных армией Россией по области с начала полномасштабной войны. Каждая из них обошлась РФ в 3-7 млн долларов.

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