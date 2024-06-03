Оккупанты нанесли удар по комплексу отдыха на Харьковщине: есть погибший и раненые

Войска государства-территориста России ночью 3 июня ударили ракетами по базе отдыха в Змиевской громаде Харьковской области. В результате вражеского обстрела погиб мужчина, два человека ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, оккупанты после полуночи нанесли по меньшей мере пять ударов по одной громаде.

Там произошли попадания по территории комплекса отдыха, где погиб гражданский мужчина (его данные устанавливаются).

Также из-за действий агрессора еще двое гражданских получили ранения – мужчина и женщина.

Взрывной волной повреждены дома базы отдыха.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня оккупанты ударили из авиации по прифронтовому селу Андреевка Изюмского района Харьковщины. Ранения получили двое мирных жителей.

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