Оккупанты ударили по Андреевке на Харьковщине, произошел пожар: есть пострадавшие

Войска страны-агрессора России утром в воскресенье, 2 июня, ударили из авиации по Харьковщине – по прифронтовому селу Андреевка Боровской громады Изюмского района. Известно о двух раненых гражданских.

Взрывы в населенном пункте прогремели около 10:00. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов.

Предварительно, оккупанты применили самолеты, с которых сбросили корректируемые авиационные бомбы.

"Поврежден частный дом, возник пожар. Пострадали мужчина и женщина 76 и 85 лет. Медики оказывают помощь", – написал чиновник.

Напомним: в мае 2024 года российские террористы сбросили на нашу страну более 3,2 тысяч авиационных бомб, сообщал ранее президент Владимир Зеленский. Защитникам Украины нужны дополнительные Patriot, отметил он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 1 июня в пригороде Харькова во время воздушной тревоги раздался взрыв. Попадание было в селе Чайковка, там пострадали две мирные жительницы.

– В этот же день ВС РФ ударили по частному дому в Балаклее Харьковской области. Вследствие обстрела пострадали 11 человек, среди них – восемь несовершеннолетних. Это произошло в Международный день защиты детей.

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