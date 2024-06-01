В Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги: есть попадание КАБом по лесополосе

В Харькове во время воздушной тревоги днем 1 июня раздался взрыв. Предварительно есть прилет в Киевском районе города, информация о последствиях уточняется.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. "Предварительно, прилет в Киевском районе города. Информация о пострадавших и разрушении уточняется", – написал он в официальном Telegram-канале по состоянию на 13:19.

Впоследствии Терехов уточнил, что удар пришелся на ближний пригород.

Взрыв раздался в 13:16. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении корректируемых авиабомб (КАБ) в направлении Харькова.

Позже руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что враг ударил КАБом по лесополосе Харьковского района.

"По предварительной информации, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района. Информация о разрушениях уточняется. На данный момент пострадавших нет", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 июня, в Международный день защиты детей, РФ ударила по частному дому на Харьковщине. Вследствие обстрела пострадали 11 человек, среди них – восемь детей.

А ночью оккупанты совершили очередной массированний удар по Украине, применив сто ракет и "Шахедов".

Силы ПВО уничтожили 81 цель, в ряде регионов попадание по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!