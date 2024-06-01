Войска РФ атаковали Украину ракетами и 'Шахедами', силы ПВО сбили 81 воздушную цель из 100

Российские захватчики в ночь на 1 июня устроили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. По мирным украинским городам и селам в ряде регионов летели 100 российских ракет и "Шахедов".

Силы ПВО уничтожили 81 вражеский способ поражения. Об итогах ночного воздушного боя рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Он отметил, что в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Всего на ночь враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА, в частности:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря – РФ.);

4 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

"Искандер-М" (из Крыма); 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);-

(из Крыма);- 10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

(с северо-восточной части акватории Черного моря); 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);

(из воздушного пространства ТОТ Запорожской области); 47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск - РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 1 крылатая ракета "Искандер-К"; - 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", – подчеркнул Олещук.

При этом он отметил, что целились оккупанты снова по энергетике.

"Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта. Спасибо всем подразделениям противовоздушной обороны, кто ночью отражал ракетный удар", - подчеркнул командующий Воздушные силы.

Напомним, ночь на 1 июня началась с вражеской атаки "Шахедами". Силы ПВО работали в Киевской и Винницкой областях, где в воздушном пространстве были зафиксированы российские дроны-камикадзе.

Далее захватчики запустили ракеты. Масштабная воздушная тревога была объявлена после двух часов ночи. Тогда РФ запустила ракеты из самолетов Ту-95МС и "Калибры". Ракеты летели несколькими группам, в частности, в направлении западных регионов. Поэтому в Польше из-за российской атаки поднимали в небо авиацию.

Утром министр энергетики Герман Галущенко заявил о том, что захватчики атаковали энергообъекты в пяти областях Украины. А в ДТЭК сообщили о серьезных повреждениях двух ТЭС после ночной атаки РФ.