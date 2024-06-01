РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: министр Галущенко озвучил первые подробности

В ночь на 1 июня российские войска устроили масштабную воздушную атаку на Украину. Враг снова бил по энергосистеме.

Атакованы энергетические объекты в пяти регионах нашего государства. Подробности сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг снова обстреливает украинскую энергетику! Атакованные энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях", – отметил он.

Галущенко добавил, что последствия атаки уточняются. На атакованных объектах уже работают энергетики, они занимаются ликвидацией последствий вражеских ударов.

То, что целью врага снова была энергетика, подтвердил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Сегодня утром – вражеская ракетная атака на Кировоградщину. Поражен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным сообщениям – пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают", – отметил он утром 1 июня.

Напомним, ночь на 1 июня началась с вражеской атаки "Шахедами". Силы ПВО работали в Киевской и Винницкой областях, где в воздушном пространстве были зафиксированы российские дроны-камикадзе.

Дальше захватчики запустили ракеты. Масштабная воздушная тревога была объявлена после двух часов ночи. Тогда РФ запустила ракеты из самолетов Ту-95МС и "Калибры". Ракеты летели несколькими группами, в частности, в направлении западных регионов. Так что в Польше из-за российской атаки поднимали в небо авиацию.