Россия подняла в воздух шесть самолетов Ту-95МС: возможны пуски крылатых ракет

Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 1 июня, подняли в небо шесть страгегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они являются носителями крылатых ракет Х-101.

По состоянию на 1:50 все шесть бортов двигались в направлении пусковых рубежей. Об этом предупредили на официальном аккаунте Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

В сообщении военных отмечено, что зафиксирована активность четырех бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область) и еще двух с аэродрома Энгельс (Саратовская область), совершающих полет в направлении пусковых рубежей.

"Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – отметили в ПС.

В мониторинговом канале Monitor уточнили, что в случае если вылет российских бомбардировщиков является боевым, то пуски ракет оккупанты будут совершать около 2:00. В воздушном пространстве Украины они будут около 3:00.

Отметим, что этой ночью Россия запустила по Украине также ударные дроны типа Shahed-136. В Киевской области во время воздушной тревоги сработала ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 мая оккупанты запустили по Украине ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, под ударом врага был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

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