Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

Государство-агрессор Россия в ночь на четверг, 30 мая, подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95М. Они являются носителями крылатых ракет Х-101.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных сил Украины. Четыре бомбардировщика оккупационных российских войск вылетели из аэродрома Оленья в Мурманской области РФ.

По данным канала Monitor, в случае боевого вылета вхождения в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.

Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30.

Стратегические бомбардировщики Ту-95М вылетели из аэродрома Оленья в Мурманской области России.

Отметим, что вечером 29 мая российские оккупанты в очередной раз устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. Поэтому по областях начала распространяться тревога.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 мая войска РФ нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. В Николаевской и Днепропетровской областях дроны повредили школы, медучреждение и жилые дома.

Силы противовоздушной обороны Украины обезвредили в небе над рядом регионов 31 дрон-камикадзе типа Shahed-131/136, а к утру защитники сбили 12 российских ракет. РФ совершила эту комбинированную атаку, используя в общей сложности 45 средств нападения.

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