По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером вторника, 28 мая, российские кафиры в очередной раз устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. Поэтому областями начала распространяться тревога.

В 23:12 ее объявили в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об угрозе "Шахед" для этих регионов предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области - угроза применения ударных БПЛА!" – говорится в сообщении.

С Херсонской области "Шахеды", предварительно, направляются на Кривой Рог. Из Запорожья на Днепропетровщину. Но отмечается, что направление их движения может изменяться.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие.

Около 23:40 в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в настоящее время группы "Шахедов" в Днепропетровской области летят в направлении Днепра и Харьковщины.

"Днепр – в районе города вражеский БпЛА. Срочно в укрытие!", – отметили там

Напомним, что в Украине к вечеру 29 мая объявили масштабную воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, носителя аэробалистических ракет "Кинжал", с аэродрома Ахтубинск в Астраханской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Силах обороны Украины рассказали, что враг стал использовать термобарические боеприпасы по Волчанску Харьковской области. Однако даже "Сонцепеки" не помогают оккупантам продвигаться, говорят военные.