РФ атакует Украину 'Шахедами': в Киевской области сработало ПВО

В ночь на 1 июня государство-террорист Россия запустила против Украины ударные дроны типа Shahed-136. В Киевской области во время воздушной тревоги сработало ПВО.

Об этом сообщили в Telegram Киевской областной военной администрации. Там призвали местных жителей до отбоя находиться в укрытиях.

Напомним, минувшей ночью защитники неба Украины в ночь на 31 мая обезвредили над рядом регионов четыре дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. А утром уничтожили вражескую скоростную цель, летевшую на Киев – ракету "Искандер-К".

Также агрессор атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ. Террористы посреди ночи попали в многоквартирный жилой дом, в результате чего погибли шесть человек. Враг снова применил тактику двойного удара в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 мая россияне атаковали Киевскую область с помощью дрона-камикадзе. Силы украинской ПВО уничтожили Shahed, попадание в объекты жилой или критической инфраструктуры, не зафиксировано.

– Также в Киеве 31 мая в результате ракетной атаки была уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе. Поэтому без света осталась часть жителей столицы.

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