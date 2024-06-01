В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях двух ТЭС после ночной атаки РФ

Во время массированной ночной атаки России под удар попали две теплоэлектростанции группы ДТЭК. Там серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК. "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование", – говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции группы за 2,5 месяца.

С начала же полномасштабного вторжения они находились под обстрелами более 180 раз. На станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июня РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами.

Сначала оккупанты задействовали БПЛА, позже стало известно о запуске ракет с самолетов Ту-95МС и "Калибров", была объявлена масштабная воздушная тревога.

На Киевщине и Винниччине сработала ПВО, вражеские ракеты фиксировались также на Одесщине, Полтавщине и Днепропетровщине, угроза объявлялась и для западных областей.

Министр энергетики Герман Галущенко утром уведомил о поражении объектов энергетики в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Последствия устанавливаются, над ликвидацией работают энергетики.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук информировал: ночью враг запустил 100 ракет и "Шахедов". Силы украинской ПВО уничтожили 81 цель, в частности 35 ракет Х-101/Х-555, "Калибр", "Искандер-К" и 46 "Шахедов".

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