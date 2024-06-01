На Днепропетровщине после ночной атаки РФ есть попадания, ранены четыре человека. Фото

В ночь на 1 июня российские оккупанты атаковали Днепропетровщину: силы ПВО над регионом сбили 19 вражеских ракет и "Шахедов". Однако есть и попадания, в частности, захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру.

Терроризировали россияне регион и артиллерийскими обстрелами: ранены четыре гражданских. Подробности прошедшей ночи сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он рассказал о том, что в течение ночи силы ПВО сбили 9 российских ракет и 10 дронов-камикадзе типа "Шахед". Однако без попаданий не обошлось.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона. Произошло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.

Страдал от российских ударов Никополь. Еще вечером 31 мая город захватчики покрыли артиллерийским огнем.

Далее враг продолжил обстрелы и атаковал дронами-камикадзе не только Никополь, но и Покровскую громаду.

"Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь. Повреждены автобус, неэксплуатируемое двухэтажное здание, частный дом, хозяйственное сооружение. Какой еще ущерб нанес враг, сейчас уточняется", – отметил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ночью РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. В ряде регионов сработало ПВО.

На этот раз враг снова пытался попасть по энергетическим объектам – и кое-где успешно. Утром 1 июня министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской.

После ночных взрывов в Запорожье движение по Днепровской ГЭС временно перекрыли, водителям посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами для объезда.