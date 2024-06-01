УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На Днепропетровщине после ночной атаки РФ есть попадания, ранены четыре человека. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
366
На Днепропетровщине после ночной атаки РФ есть попадания, ранены четыре человека. Фото

В ночь на 1 июня российские оккупанты атаковали Днепропетровщину: силы ПВО над регионом сбили 19 вражеских ракет и "Шахедов". Однако есть и попадания, в частности, захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру.

Терроризировали россияне регион и артиллерийскими обстрелами: ранены четыре гражданских. Подробности прошедшей ночи сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

На Днепропетровщине после ночной атаки РФ есть попадания, ранены четыре человека. Фото

Он рассказал о том, что в течение ночи силы ПВО сбили 9 российских ракет и 10 дронов-камикадзе типа "Шахед". Однако без попаданий не обошлось.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона. Произошло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.

Страдал от российских ударов Никополь. Еще вечером 31 мая город захватчики покрыли артиллерийским огнем.

Далее враг продолжил обстрелы и атаковал дронами-камикадзе не только Никополь, но и Покровскую громаду.

"Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь. Повреждены автобус, неэксплуатируемое двухэтажное здание, частный дом, хозяйственное сооружение. Какой еще ущерб нанес враг, сейчас уточняется", – отметил глава Днепропетровской ОВА.

На Днепропетровщине после ночной атаки РФ есть попадания, ранены четыре человека. Фото
На Днепропетровщине после ночной атаки РФ есть попадания, ранены четыре человека. Фото

Напомним, ночью РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. В ряде регионов сработало ПВО.

На этот раз враг снова пытался попасть по энергетическим объектам – и кое-где успешно. Утром 1 июня министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской.

После ночных взрывов в Запорожье движение по Днепровской ГЭС временно перекрыли, водителям посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами для объезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!