Движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто после ночной атаки РФ

После ночной воздушной атаки РФ в ночь на 1 июня на Запорожье временно перекрыли движение по Днепровской ГЭС. В Патрульной полиции водителям предложили альтернативные маршруты для объезда.

О возобновлении движения пообещали известить позже. Подробности появились в Telegram-канале Патрульной полиции Запорожской области.

"Движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто. Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута. Следите за обновлением информации о возобновлении движения", – говорится в сообщении.

В Патрульной полиции не уточнили причины перекрытия движения. Однако ночью Запорожье отбивалось от массированной воздушной атаки врага.

Так, с 02:17 в регионе была объявлена ракетная угроза, а уже в 03:05 глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожье.

С 03:28 в области предупредили об угрозе "Шахедов", а в 03:33 в облцентре снова раздался взрыв.

Утром Федоров сообщил о том, что захватчики атаковали объект энергетической инфраструктуры.

"Ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены и более 20 жилых домов и заведений социальной сферы. Люди не пострадали. Здания восстановим. Держимся вместе и помогаем Силам обороны. Обязательно победим", – написал он. .

Напомним, ночью РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. В ряде регионов сработало ПВО.

На этот раз враг снова пытался попасть по энергетическим объектам – и местами успешно. Утром 1 июня министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской.