Днепровская ГЭС будет перекрыта все выходные: Федоров рассказал о повреждении плотины

После массированной российской атаки движение по дамбе Днепровской ГЭС будет перекрыто на все выходные дни 1 и 2 июня. Профильные службы работают над возобновлением движения.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. "Наш приоритет – безопасность жителей Запорожья. Так что делаем не только быстро, но и качественно и взвешенно", – заявил он.

Федоров рассказал, что после детального обследования последствий ракетного удара было решено не открывать движение по дамбе на выходные.

"Могу гарантировать, что все работы будут выполняться в максимальной скорости, но приоритетом будет оставаться безопасность наших граждан, которые будут пользоваться логистической составляющей нашей ДнепроГЭС. Это точно нас не сломает. Враг за все это ответит", – сказал он и посоветовал пользоваться другими мостами между двумя берегами Запорожья.

В Патрульной полиции Запорожской области ранее информировали, что объезд осуществляется через Арковый мост на остров Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская), а также через Новые мосты и Хортицкий район.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июня Россия массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Сначала агрессор запустил БПЛА, а позже стало известно о запуске ракет с самолетов Ту-95МС и "Калибров".

Министр энергетики Герман Галущенко утром подтвердил попадание по объектам энергетики на Запорожье, Днепропетровщине, Донетчине, Кировоградщине и Ивано-Франковщине.

Федоров сообщил о прилете в энергообъект в Запорожье, там также повреждены десятки жилых домов. Патрульная полиция сообщила, что движение по дамбе ДнепроГЭС временно перекрыто.

Также враг атаковал две теплоэлектростанции ДТЭК, из-за чего серьезно повреждено оборудование, и две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго", там есть критические повреждения.

На Днепропетровщине также информировали о прилете, четыре человека ранены.

По Ивано-Франковской области РФ ударила четырьмя ракетами, есть разрушение критической и гражданской инфраструктуры, ранение получил мужчина.

Во Львовской области шесть крылатых ракет прилетели в три объекта критической инфраструктуры. Есть разрушения, пострадали четыре человека.

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