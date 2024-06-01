Россияне ударили по Ивано-Франковской области четырьмя ракетами, есть разрушения и раненый

Во время массированной ракетно-дроновой атаки 1 июня российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре Ивано-Франковской области. Враг атаковал регион четырьмя ракетами неустановленного типа.

Разрушения также получили гражданская инфраструктура и жилые дома, ранен мужчина. Подробности сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Так, при процессуальном руководстве областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, утром 1 июня вооруженные силы России нанесли массовые ракетные удары по критической инфраструктуре в Ивано-Франковской области. Предварительно, враг ударил четырьмя ракетами неустановленного типа. В результате взрыва повреждения получила также гражданская инфраструктура, жилые дома и имущество. Травмы получил местный житель" , – говорится в сообщении.

Тем временем глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук рассказывала, что во время атаки на энергообъект в регионе пострадавших не было.

"В результате атаки возник пожар, к ликвидации которого был привлечен 101 пожарный и 33 единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших", – отмечала она утром 1 июня.

На местах прилетов работают сотрудники прокуратуры и других правоохранительных органов. Они документируют очередное военное преступление России против Украины.

Напомним, ночью РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. В ряде регионов сработало ПВО.

На этот раз враг снова пытался попасть по энергетическим объектам – и местами успешно. Утром 1 июня министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской.

После ночных взрывов в Запорожье движение по Днепровской ГЭС временно перекрыли, водителям посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами для объезда.

А во Львовской области во время вражеской массированной атаки шесть крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры.