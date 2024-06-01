На Львовщине шесть крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры

Утром 1 июня российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по территории Львовской области. Агрессор атаковал объекты критической инфраструктуры.

На месте обстрелов зафиксированы разрушения. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По информации ОВА, сразу шесть российских крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. На месте обстрелов зафиксированы разрушения. По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области пострадали четыре человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Козицкий отметил, что зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы воздушного командования "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 ударных дронов.

Все вражеские цели были ликвидированы в небе над Львовской областью. Также в ОВА уточнили, что системы жизнеобеспечения в регионе работают в штатном режиме.

Напомним, ночью 1 июня российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Целью вражеской атаки стал объект энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня российские террористы атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В регионе активно работали силы противовоздушной обороны, в результате падения обломков БПЛА возник пожар. В регионе поврежден объект критической инфраструктуры.

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