Взрыв в Запорожье: есть попадание в энергообъект, повреждены десятки жилых домов

Ночью 1 июня российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Целью вражеской атаки стал объект энергетической инфраструктуры.

Вследствие ракетного удара в городе зафиксированы разрушения. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, кроме энергетической инфраструктуры в Запорожье пострадали гражданские объекты. В частности, повреждены более 20 жилых домов и учреждения социальной сферы.

В то же время в ОВА отметили, что раненных среди мирных жителей нет.

"Ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушение. Повреждены и более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы. Люди не пострадали", – сообщил Федоров.

По информации мониторинговых каналов, ночью российские оккупанты атаковали Запорожье крылатыми и баллистическими ракетами.

Напомним, в ночь на 1 июня государство-террорист Россия запустила по Украине ударные дроны типа Shahed-136 и ракеты. На Киевщине и Винницкой области во время воздушной тревоги сработало ПВО, вражеские ракеты фиксировались также Одесщине, Полтавщине и Днепропетровщине, ракетная угроза объявлялась и для западных регионов.

Ранее сообщалось, что в Киеве 31 мая в результате ракетной атаки была уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе. Поэтому без света осталась часть жителей столицы.

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