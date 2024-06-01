Падение обломков дрона в Винницкой области: в ГСЧС показали фото с последствиями

В ночь на 1 июня российские террористы атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В регионе активно работали силы противовоздушной обороны, в результате падения обломков БПЛА возник пожар.

В регионе поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

Падение обломков сбитого вражеского дрона привело к пожару на объекте критической инфраструктуры. Также в ОВА уточнили, что пострадавших вследствие ночных обстрелов в Винницкой области нет.

"В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры. Все службы работают. Пострадавших нет", – сообщили в ОВА.

Сотрудники ГСЧС продолжают работать на месте происшествия для ликвидации возгорания.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 23:50 (30 мая), а в 00:15 (31 числа) оккупанты повторно запустили ракеты С300/С400. Враг снова применил тактику двойного удара.

Ранее сообщалось, что утром 31 мая Россия совершила ракетную атаку на Киев. Противовоздушная оборона сработала по вражеским целям, но из-за падения обломков вспыхнул пожар. Огонь повредил автомойку, СТО, склад.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 1 июня российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Целью вражеской атаки стал объект энергетической инфраструктуры.

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