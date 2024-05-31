В Киеве прогремел взрыв, работала ПВО: в результате падения обломков возник пожар

Утром в пятницу, 31 мая, громкий взрыв прогремел в Киеве во время воздушной тревоги из-за ракетной опасности со стороны РФ – противовоздушная оборона сработала по вражеской цели. В результате падения обломков вспыхнул пожар в Голосеевском районе.

Об угрозе ударов известили в Воздушных силах ВСУ. О последствиях рассказали в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что этим утром Россия пыталась нанести удар по Киеву, вероятно, крылатыми ракетами. Однако силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

Предварительно, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. Оперативные службы работали над его ликвидацией

"По данным оперативной сводки на эту минуту – без жертв. Информация уточняется. Еще раз упорно прошу киевлян: ответственно относитесь к сигналам воздушных тревог. Враг коварен и каждая такая тревога – это реальная опасность для жизни. Берегите себя, пользуйтесь укрытиями!" – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Отметим, что "красными" Киевщина и ряд регионов вокруг стали в 04:51. После взрыва в пределах столицы тревога распространилась и на западные области. Однако уже в 05:15 ее частично отменили.

В Воздушных силах и мониторинговые каналы указывали, что в направлении столицы летели скоростные цели – вероятно, крылатые ракеты. Сперва одна крылатая ракета прекратила существование в Броварском районе Киевской области. Позже еще одна летела вдоль Киева с юга и исчезла в пределах региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что страна-агрессор Россия может продолжать наносить комбинированные удары по всей территории Украины, и все должны быть готовы к этому. Там подчеркнули, что враг целится на энергетическую инфраструктуру, пытаясь ее уничтожить.

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