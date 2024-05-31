Силы ПВО сбили четыре 'Шахеда' и ракету 'Искандер-К', которыми атаковала Россия

Защитники неба Украины в ночь на 31 мая обезвредили ряд регионов четыре дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. А утром уничтожили вражескую скоростную цель, которая летела на Киев.

Ею оказалась российская крылатая ракета "Искандер-К". Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он подчеркнул, что в этот раз агрессор атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ. На Киев оккупанты направили "Искандер-К" из Курской области РФ, а также совершили пуски четырех ударных БПЛА из российского района Ейска.

Воздушный бой вели зенитные ракетные подразделения и расчеты мобильных огневых групп, которые уничтожили все "Шахеды" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету на Киевщине.

Один "Шахед" ночью приземлили на Днепропетровщине. Утром ПВО отработала на Киевщине, сбив крылатую ракету – из-за падения обломков возник пожар в Голосеевском районе столицы, огонь повредил СТО, автомойку, складское помещение, но обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущие сутки защитники неба отбили комбинированную российскую атаку, уничтожив семь крылатых ракет и 32 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Агрессор применил для ударов в общем 51 цель.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что все 11 ракет сбить не удалось, потому что защитникам приходится маневрировать из-за нехватки средств ПВО.

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