'Приходится маневрировать': в Воздушных силах объяснили, почему не удалось сбить все вражеские ракеты во время последней атаки

Силы противовоздушной обороны во время ночной атаки 30 мая смогли обезвредить семь из 11 крылатых ракет Х-101/Х-555. Такой показатель является свидетельством того, что защитникам не хватает средств для поражения вражеских целей.

Вместе с тем они обезвредили все 32 дрона типа "Шахед". Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, крылатые ракеты войска РФ запустили по Украине из стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС. Сбивали их в небе над разными регионами подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска.

"Уничтожили семь из 11 ракет. Накануне нам удавалось ликвидировать и больший процент целей", – признал Евлаш.

Представитель ВС пояснил, что причиной не 100% эффективности работы противовоздушной обороны в эту ночь стал дефицит средств ПВО.

"Нам приходится маневрировать своими имеющимися силами и средствами, чтобы отбивать атаки, поскольку довольно часто враг применяет с разных точек, мест пусков свои ударные беспилотники и ракеты", – подчеркнул он.

Добавим, ночью 30 мая враг также запустил восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, где зафиксированы попадания в критическую инфраструктуру, пострадали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Украина договорилась с Испанией о помощи в усилении противовоздушной обороны. Речь идет как о системах ПВО, так и о боеприпасах для них.

Швеция предоставит самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890, которые тоже должны усилить нашу ПВО. Со своей стороны Литва выделила €13,5 млн на радары воздушного наблюдения для Украины.

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