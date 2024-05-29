Швеция предоставит Украине самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890: что о них известно

Швеция предоставляет Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, которые помогут усилить нашу противовоздушную оборону. ASC 890 оснащены передовыми радиолокационными системами, чтобы обнаруживать и отслеживать объекты на большой площади, включая истребители, вертолеты, крылатые ракеты и морские цели.

О новом пакете военной помощи на сумму 1,3 млрд долларов (13,3 млрд шведских крон) правительство Швеции объявило 29 мая на официальном сайте. Это самая большая партия техники и оружия, которую страна предоставила нам с начала полномасштабной войны.

Благодаря самолетам ДРЛО защитники Украины получат совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления. Также увеличатся возможности по выявлению и борьбе с целями на значительных расстояниях.

Кроме того, ASC 890 усилят и дополнят обещанные истребители F-16, первые поставки которых ожидаются уже в 2024 году. Когда состоится передача самолетов ДРЛО, уточнений пока что нет.

ASC 890 более известный под обозначением Saab 340 AEW&C. Это глубокая модернизация, построенная на основе гражданского турбовинтового самолета Saab 340.

Имеет высокотехнологичное оборудование, которое позволяет обнаруживать и отслеживать различные воздушные и морские объекты в радиусе около 450 километров. Может работать непрерывно до 5 часов.

Подобных самолетов у Воздушных сил Украины ранее никогда не было.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявлял, что многоцелевые истребители F-16 усилят украинскую оборону – особенно если западные партнеры разрешать использовать эти самолеты для ударов по целях на территории Российской Федерации. Это помогло бы уменьшить количество атак со стороны РФ на прифронтовой пограничной зоне.

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