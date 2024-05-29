Швеция предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд долларов: что войдет

В среду, 29 мая, Швеция объявила о предоставлении Украине своего самого масштабного 16-го пакета военной помощи. Общая его сумма составляет 13,3 млрд шведских крон.

Об этом говорится на сайте правительства Швеции. В составе этого пакета Украинские Вооруженные Силы получат, в частности, самолеты для радиолокационной разведки и управления (ASC 890).

Кроме того, Швеция передает Украине все свои запасы гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), что позволит формировать новые бригады. Также в пакет включены артиллерийские боеприпасы и ресурсы для технического обслуживания поставленной ранее техники.

В рамках укрепления противовоздушной обороны Украины пакет поддержки также включает ракеты класса "воздух-воздух" Rb 99 (AMRAAM), которые могут быть применены как на борту самолетов, так и в наземных системах ПВО.

Стоит отметить, что ракета Rb 99 является лицензированной версией американской ракеты AIM-120B (AMRAAM) с дальностью стрельбы до 70 километров, ранее производимой в Швеции. Эти ракеты используются в вооружении шведских многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen. Их также можно запускать с помощью зенитных ракетных комплексов NASAMS. Наша страна уже получила несколько подобных ЗРК от союзников.

Отметим, что накануне, 28 мая, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что хотя страна не исключает возможность отправки истребителей Gripen в Украину. Однако другие страны ЕС попросили подождать с этим, поскольку основной фокус Украины сейчас сосредоточен на внедрении американских F-16.

В целом с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Швеция направила на военную поддержку нашей страны 43,5 миллиарда крон.

Ранее сообщалось, что Украина согласилась с условием использовать самолеты F-16, которые будут предоставлены Бельгией, только на своей территории. Ожидается, что страна передаст нам 30 истребителей к 2028 году, первые из которых – уже в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину по обучению за границей начали возвращаться специалисты по обслуживанию F-16. Прибывшие на родину специалисты смогут делиться полученными знаниями и опытом с коллегами.