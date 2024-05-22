В Украину начали возвращаться первые специалисты, прошедшие обучение по обслуживанию истребителей F-16

В Украину по обучению за границей начали возвращаться специалисты по обслуживанию западных истребителей F-16. Прибывшие на родину специалисты смогут делиться полученными знаниями и опытом с коллегами.

Вместе с тем, процесс обучения является "неустанным" и "продолжаться постоянно". Об этом заявил речным Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Домой после подготовки за границей начали возвращаться специалисты по обслуживанию истребителей F-16.

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину", – отметил Евлаш.

По словам спикера Воздушных сил, эти специалисты смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

"Мы уже видели, например, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская Республика. Конечно, этот процесс непрерывен, и он будет продолжаться постоянно", – отметил Евлаш.

Напомним, накануне стало известно, что группа украинских военных завершила обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах. Бойцы научились обслуживать все важные детали самолета.

Особое внимание во время процесса обучения было уделено шлему пилота, кислородным системам и парашютам на борту истребителя. Программа обучения украинских военнослужащих также включала сборку и проверку спасательного комплекта. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после вынужденной посадки, ведь помимо прочего комплект содержит еду и лекарства.