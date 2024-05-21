Группа украинских военных завершила обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах

Группа украинских военнослужащих завершили программу обучения в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Бойцы научились обслуживать все важные детали самолета.

Особое внимание во время процесса обучения уделили шлему пилота, кислородным системам и парашютам на борту истребителя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Нидерландов.

Программа обучения украинских военнослужащих также включала в себя составление и проверку спасательного комплекта. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после вынужденной посадки, ведь помимо прочего, комплект содержит еду и лекарства.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после обучения украинские военные будут готовы ко всем возможным рискам, связанным с боевыми миссиями на истребителях F-16. В конечном итоге это также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов.

Программа занятий составлена ​​кластером "Техника безопасности полетов". В минобороны Нидерландов отметили, что обслуживающий персонал должен быть тщательно обучен, ведь пилоты F-16 фактически отдают свои жизни в руки солдат, которые обслуживают самолет. В момент взлета они знают, что могут положиться на знания и навыки этих людей и что самолет в порядке.

Также в ведомстве заявили, что Нидерланды являются одним из инициаторов создания Европейского учебного центра F-16 в Румынии. Для этих целей было предоставлено 11 бортов F-16.

Напомним, Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют начать Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Бельгия начнет передавать Украине современные истребители F-16 уже в 2024 году. Соответствующее решение приняло правительство страны.

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