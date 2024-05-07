Следом за Данией и Нидерландами: стало известно, когда Бельгия передаст Украине истребители F-16

Бельгия начнет передавать Украине современные истребители F-16 уже в 2024 году. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Об этом в соцсети Х по результатам телефонного разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, собеседник также подтвердил участие своей страны в Саммите мира в Швейцарии.

"Для нас важна принципиальная позиция Бельгии по отношению к формуле мира", –подчеркнул украинский лидер.

"Обсудили оборонное и политическое сотрудничество. Ценим решение бельгийского правительства о начале передачи Украине самолетов F-16 уже в этом году", – добавил украинский лидер.

Также Зеленский выразил надежду на фактическое начало переговоров по присоединению Украины к ЕС уже в июне. Важную роль в этом вопросе играет бельгийское председательство в ЕС.

Напомним, Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну начать Нидерланды.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Кроо и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уже подтверждали, что планируют передать Украине F-16 уже в этом году, "как можно скорее". Однако конкретные сроки политики не называли.

– Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в течение 2024 года Украина получит более чем эскадрилью американских истребителей F-16. Они будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

– Воздушные силы ВСУ представили истребители F-16 с украинскими опознавательными знаками, которые должны передать Украине. Первые самолеты должны поступить уже после празднования Пасхи.

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