Воздушные силы ВСУ показали долгожданный истребитель F-16 с украинской символикой: видео

Истребители F-16, которые должны передать Украине, снова появились с украинскими опознавательными знаками. В этот раз их представили Воздушные Силы ВСУ.

Первые самолеты должны поступить уже после празднования Пасхи. Кадры с истребителями F-16 показал командующий Воздушными Силами Николая Олещука.

Он опубликовал приветствие к 20-летию Харьковского национального университета Воздушных сил, а на видео показан истребитель, стоящий в ангаре.

"Горжусь преподавателями и курсантами, горжусь каждым вчерашним выпускником, а ныне профессиональным зенитчиком, который быстро овладел Nasams, Iris-T или Patriot, или выжимает максимум из старушки "трехсотки" или "Бука". Каждым пилотом, который с первых дней велик героически воюет на старом "МиГе" или "Сушке" и завидует побратимам, которые уже овладевают F-16", – отметил Олещук.

Стоит отметить, что время ожидания истребителей F-16 в Украине становится все меньше. Понятно, что с прибытием первых таких самолетов увеличится моральный дух как у мирных граждан, так и среди украинских защитников. Однако, главное в появлении американских истребителей в украинском воздухе даже не их боевые качества. Главное – это шаг в создании воздушных сил западного типа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине истребители F-16, переданные партнерами, могут появиться "после Пасхи". Конечно, это неопределенный срок: пока, учитывая заявления союзников, предполагается, что самолеты поступят на вооружение в течение 2024 года.

У Украины уже есть ряд наработок относительно того, как безопасно разместить F-16 на своей территории. Речь идет о подземных хранилищах, бункерах, на которые нужны колоссальные суммы.

Также глава Пентагона Ллойд Остин на 21-м "Рамштайне" заявил, что в 2024 году наша страна получит больше чем эскадрилью F-16 (12 самолетов), которые будут прибывать вместе с пилотами и персоналом.

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