Создадут проблемы для российских самолетов и кораблей: Давид Шарп рассказал о преимуществах, которые получат ВСУ с появлением F-16. Видео

Время ожидания истребителей F-16 в Украине становится все меньше. Понятно, что с прибытием первых таких самолетов поднимется моральный дух как у мирных граждан, так и среди украинских защитников. Однако, главное в появлении американских истребителей в украинском воздухе даже не их боевые качества. Главное – это шаг в создании воздушных сил западного типа.

Об этом в подкасте OBOZ.Talk рассказал известный израильский военный эксперт Давид Шарп. Он отметил, что сначала истребителей F-16 в Украине будет очень мало, и перед работой самолетов в воздухе хватит труда на земле. Но первые истребители появятся у наших войск уже "от нескольких недель до нескольких месяцев".

"Все опирается на количество подготовленных пилотов, инфраструктуру и персонал на земле. И если персонал, инфраструктуру на земле можно было подготовить, и они, считаем, уже готовы к приему даже достаточно большого количества F-16, с пилотом дело обстоит не так. Украина не могла себе позволить отправить с фронта на обучение сразу много летчиков. То есть подготовленных пилотов пока немного и если их несколько десятков, это уже оптимистичная оценка", – отметил эксперт.

В ВВС есть правило: самолетов всегда меньше, чем пилотов. То есть на 10 машин F-16 пилотов должно быть от 14 до 20 – для того чтобы истребитель не простаивал на земле, пояснил Шарп.

Украина, получив F-16, делает первый важный шаг в создании ВВС западного образца. Только в таких условиях эти истребители будут особенно эффективны.

"Имеется в виду совокупная работа наземных систем, разведки, управления и контроля. И самолетов радиолокационного обнаружения, которых еще нет Украины. И самолеты-заправщики, и разные другие возможности, которые в комплексе дают весомый результат. Украина в этом смысле делает первый исторический шаг" , – заверил Шарп.

Эксперт уверяет, что даже с небольшиму количеством самолетов, даже несмотря на то, что они далеко не самые новые, со временем их работа принесет впечатляющие, сногсшибательные результаты.

"Во первых, это ПВО страны. Это охота за "Шахедами" и за крылатыми ракетами над территорией Украины. Это важнейшая задача, F-16 в этом плане будут хорошо работать, несмотря на то, что их будет очень мало, а Украина – большая страна", – объяснил Шарп.

Также F-16 смогут навязать воздушное сражение российским самолетам на передовой, "т.е. создать проблемы для российских самолетов, которые атакуют на линии фронта за несколько десятков километров, создают серьезные проблемы украинским военным".

Для этого истребителям нужны ракеты класса "воздух-воздух", и Шарп надеется, что их также предоставят.

"F-16 более приспособлен для эффективного использования этих ракет, чем переработанные под это МиГи-29 и Су-27 украинских воздушных сил. Наконец F-16, если его снарядить высокоточными бомбами, которые можно сбрасывать с дистанции, смогут на передовой более эффективно атаковать, чем нынешние украинские самолеты", – отметил эксперт.

Отдельно Шарп добавил, что F-16, при наличии противокорабельных средств, сможет бить и по кораблям так называемого Черноморского флота, и по самолетам этого флота.

"То есть они везде, где появятся, в состоянии сказать свое слово", – заверил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине истребители F-16, переданные партнерами, могут появиться "после Пасхи". Конечно, это неопределенный срок: пока, учитывая заявления союзников, предполагается, что самолеты поступят на вооружение в течение 2024 года.

У Украины уже есть ряд наработок относительно того, как безопасно разместить F-16 на своей территории. Речь идет о подземных хранилищах, бункерах, на которые нужны колоссальные суммы.

Также глава Пентагона Ллойд Остин на 21-м "Рамштайне" заявил, что в 2024 году наша страна получит больше эскадрильи F-16 (12 самолетов), которые будут прибывать вместе с пилотами и персоналом.

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