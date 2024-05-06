Вслед за Данией: стало известно, когда Нидерланды начнут поставлять Украине F-16

Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс продолжится и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют начать Нидерланды.

Это также может произойти осенью. Примерные сроки раскрыла нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен на совместном брифинге со своим литовским коллегой в Вильнюсе, передает Delfi.

Оллонгрен рассказала, что график страны-партнеры очертили в совместном плане.

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов. У нас по плану учебный центр в Румынии, где мы также помогаем начать обучение украинцев. Сейчас они проходят обучение в Дании, США и других странах. И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", – сказала руководительница МО Нидерландов.

Она отметила, что нидерландские самолеты будут партиями перебрасывать в Украину "после лета и далее".

Ранее Оллонгрен говорила о планах своей страны предоставить защитникам Украины 24 многоцелевых истребителя F-16.

Как писал OBOZ.UA:

– F-16, переданные партнерами, могут появиться в нашей стране "после Пасхи". Конечно, это неопределенный срок: пока, учитывая заявления союзников, предполагается, что самолеты поступят на вооружение в течение 2024 года, отмечал спикер Воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш.

– А командующий Воздушными силами Николай Олещук показал, как выглядят F-16 с украинскими опознавательными знаками.

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