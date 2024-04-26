'Обещание подтверждаем': в Бельгии сказали, когда поставят Украине истребители F-16

В правительстве Бельгии еще раз подтвердили, что передадут Силам обороны Украины современные истребители F-16. Первые самолеты могут оказаться в Украине уже в этом году.

Такие намерения на пресс-конференции в пятницу, 26 апреля, озвучили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер, передает издание BRF. В то же время, они отметили, что точные сроки поставок F-16 пока не известны.

Как подчеркнула глава оборонного ведомства страны, отправление F-16 Украине должно состояться "как можно скорее". Дедондер заверила, что для того, чтобы Киев уже в этом году получил истребители, будет сделано все возможное.

Также Дедондер ответила на вопрос, повлияют ли поставки истребителей Украине на обороноспособность Бельгии. По ее словам, на обороноспособность государства это не повлияет.

В то же время премьер Де Кроо отметил, что предоставление F-16 Украине будет финансироваться за счет процентов от замороженных активов РФ, а не благодаря средствам налогоплательщиков Бельгии.

Напомним, в октябре 2023 года во время визита в Брюссель президента Владимира Зеленского правительство Бельгии объявило о намерениях передать Украине F-16 в 2025 году. Тогда это было обусловлено тем, что такое решение должно утвердить будущее правительство после выборов. Однако, по данным СМИ, теперь решения будущего правительства ждать не придется.

Глава Пентагона Ллойд Остин на 21-м заседании в формате "Рамштайн" сказал, что в течение 2024 года Украина получит более эскадрильи F-16. Они будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Как известно, в Украине эскадрилья состоит из 12 самолетов, но в других странах количество может быть больше. В министерстве обороны Украины ранее заявляли, что ВСУ необходимо две-три эскадрильи F-16, это более 30 самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания доставит в Украину современные истребители F-16, как раньше было договорено. По предварительным данным, первые самолеты будут на территории страны уже летом 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!