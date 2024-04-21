'Точно будут': посол Дании уточнил, когда Украина получит F-16

Дания доставит в Украину современные истребители F-16, как было ранее договорено. По предварительным данным, первые самолеты будут на территории страны уже летом 2024 года.

Об этом сказал посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсенв эфире "Ми-Україна" в воскресенье, 21 апреля. Он призвал украинцев не переживать по поводу F-16 и сказал, что самолеты "точно будут".

"Не волнуйтесь. Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации", – сказал Миккельсен.

Дипломат уточнил, что Копенгаген сейчас расформировывает свой парк и готовится получить истребители нового поколения. Речь идет про самолеты F-35. Часть F-16, которые есть у Дании сейчас, отправятся в Аргентину, а часть – в Украину.

Посол также рассказал, что познакомился в Дании с украинскими пилотами, которые проходят обучения по управлению истребителями. "Они очень энергичные и очень преданы своему делу. Я уверен, что это будет успех", – подчеркнул он.

Что касается конкретных сроков, когда Киев получит самолеты, посол напомнил слова главы правительства Дании Метте Фредериксен, которая ранее сообщала, что страна передаст Украине истребители F-16 летом этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания обещала передать Украине первые шесть истребителей F-16 еще к Новому году. Теперь в Дании говорят, что эта поставка будет на полгода позже. Задержка якобы связана с тем, что еще не выполнены все условия передачи, в частности, не завершена подготовка украинских пилотов.

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