Дания передаст Украине истребители F-16 с опозданием: СМИ назвали новые сроки

Дания передаст первые шесть истребителей F-16 Украине не в районе Нового года, как ожидалось, а примерно на полгода позже. Задержка связана с тем, что еще не выполнены все условия передачи, в частности, не завершена подготовка украинских пилотов.

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Об этом сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на министерство обороны этой страны. По данным издания, отправка F-16 ожидается во втором квартале 2024 года.

В минобороны Дании заявляют, что для передачи и использования боевых самолетов Украина еще не выполнила ряд условий, включая завершение подготовки летчиков. В ведомстве рассказали журналистам, что график тренировок зависит от нескольких факторов, в частности от погодных условий.

Кроме того, идет работа в авиационной коалиции, чтобы обеспечить создание в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры, говорится в статье.

Так, для передачи самолетов должны быть обучены механики и другой наземный персонал, а также созданы необходимые условия на аэродромах.

Ожидается, что в течение 2024 года из Дании в Украину будут отправлены еще восемь самолетов F-16, а в 2025-м – еще пять. Будут ли задержаны и эти поставки, пока неизвестно.

Дания является единственной из стран-партнеров, назвавшей сроки передачи F-16.

Норвегия и Бельгия не сообщали ни количества F-16 для поставок Украине, ни сроков передачи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 января в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ, вероятно, завершат подготовку на американских F-16 в США до конца 2024 года. Более конкретных сроков там пока назвать не могут.

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 22 декабря сообщил о подготовке первых 18 единиц F-16 для доставки в Украину.

– Первая партия F-16, отправленная в Украину, будет уже модифицированной, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– В конце декабря в ISW заявили, что Украина может вскоре получить первую партию F-16 согласно обязательствам Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии.

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